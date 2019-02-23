Хамес принял важное решение по своему будущему

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Хамес принял важное решение по своему будущему

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес принял важное решение по своему будущему, сообщает AS.

По сведениям издания, 27-летний футболист хочет покинуть "Баварию" и вернуться в "Реал". В ближайшее время он намерен встретиться с представителями обоих клубов, чтобы озвучить им свою позицию.

Напомним, что Хамес с лета 2017 года выступает за мюнхенцев на правах аренды. У немецкой стороны есть право выкупа хавбека за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне колумбиец сыграл за "Баварию" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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