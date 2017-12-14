Хамес прокомментировал слова Роналду

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес прокомментировал слова своего бывшего одноклубника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду, которые заявил, что в нынешнем сезоне его команда стала слабее.

" Они переживали плохое время, и он сказал то, что думает. Я считаю, что "Реал" имеет в своем составе достаточно хороших игроков, чтобы удачно выступить в текущем сезоне. У них - отличная команда, и они могут изменить ситуацию. У меня остались очень хорошие друзья в Мадриде, я поддерживаю связь с Рамосом, Бензема и Марсело ", - цитирует 26-летнего колумбийца FootMercato.

Напомним, Роналду хочет снова сыграть с Бэйлом и Бензема. | soccernews.ru