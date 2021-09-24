Хамес прокомментировал свой переход в катарский клуб

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Хамес прокомментировал свой переход в катарский клуб

Фото твиттер Хамеса Родригеса

Новичок "Аль-Райяна" Хамес Родригес высказался о своём трансфере из "Эвертона" в катарский клуб.

"Это новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, "Аль-Райян", за то, что подарили мне этот опыт", - написал звёздный колумбиец в твиттере.

"Аль-Райян" выкупил 30-летнего хавбека за 8 миллионов евро и заключил с ним контракт до 30 июня 2024 года.

Хамес известен по выступлениям за "Порту", "Монако", "Реал" и "Баварию". Он является лучшим бомбардиром ЧМ-2014.

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