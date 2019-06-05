Хамес прокомментировал уход из "Баварии"

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Хамес прокомментировал уход из "Баварии"

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес высказался о своём уходе из "Баварии".

"Я хотел бы поблагодарить клуб и всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Я провёл два незабываемых года в Мюнхене, и я всегда чувствовал себя здесь как дома. У меня останутся прекрасные воспоминания. Я желаю "Баварии" всего наилучшего в будущем", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Хамес провёл в "Баварии" два сезона, за этот период он сыграл 67 матчей, забил 15 голов и сделал 20 ассистов.

"Ротен" имели право выкупить хавбека за 42 миллиона евро, однако отказались от этой возможности. Теперь игрок вернётся в мадридский "Реал", которому принадлежит его трансфер. Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.

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