Хамес прокомментировал уход из "Баварии"
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес высказался о своём уходе из "Баварии".
"Я хотел бы поблагодарить клуб и всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Я провёл два незабываемых года в Мюнхене, и я всегда чувствовал себя здесь как дома. У меня останутся прекрасные воспоминания. Я желаю "Баварии" всего наилучшего в будущем", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Хамес провёл в "Баварии" два сезона, за этот период он сыграл 67 матчей, забил 15 голов и сделал 20 ассистов.
"Ротен" имели право выкупить хавбека за 42 миллиона евро, однако отказались от этой возможности. Теперь игрок вернётся в мадридский "Реал", которому принадлежит его трансфер. Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19