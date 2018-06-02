Хамес прокомментировал уход Зидана из "Реала"

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Хамес прокомментировал уход Зидана из "Реала"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес высказался об уходе Зинедина Зидана с поста тренера "Реала".

"Я был немного удивлен такими новостями, потому что за три года в клубе он выиграл практически всё. Это было немого странно, но таково решение Зидана. Думаю, он проделал хорошую работу за три года" - приводит слова Хамеса Goal.com.

Напомним, что Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды, также у мюнхенского клуба есть возможность выкупа игрока за 42 миллиона евро.

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