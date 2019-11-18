Хамес пропустит остаток года
Хавбек "Реала" Хамес Родригес больше не появится на поле в этом году.
Как сообщает сайт клуба, у колумбийца диагностировали растяжение связок левого колена, которое он получил в расположении сборной, из-за чего он выбыл на 6 недель.
Таким образом, Хамес пропустит Эль Класико, запланированное на 18 декабря и больше не сыграет в 2019 году.
В этом сезоне на счету Хамеса один гол и один ассист в 9 играх.
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