Хамес пропустит остаток года

Хавбек "Реала" Хамес Родригес больше не появится на поле в этом году.

Как сообщает сайт клуба, у колумбийца диагностировали растяжение связок левого колена, которое он получил в расположении сборной, из-за чего он выбыл на 6 недель.

Таким образом, Хамес пропустит Эль Класико, запланированное на 18 декабря и больше не сыграет в 2019 году.

В этом сезоне на счету Хамеса один гол и один ассист в 9 играх.

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