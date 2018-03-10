Хамес пропустит матч с "Гамбургом"

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Хамес пропустит матч с "Гамбургом"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес не поможет своей команде в матче 26-го тура Бундеслиги против "Гамбурга".

26-летний колумбиец на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы икроножной мышцы, однако тренерский штаб мюнхенской команды решил поберечь футболиста и дать ему спокойно набрать форму.

Напомним, что матч "Бавария" - "Гамбург" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

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