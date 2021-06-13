Хамес раскритиковал руководство сборной Колумбии за исключение его из заявки на Кубок Америки

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес выступил с критикой в адрес руководства сборной Колумбии из-за невызова на Кубок Америки.

"Я в порядке. Я не был в плохой форме и должен был сыграть на Кубке Америки. Это было решение тренерского штаба, но я его не поддерживаю, потому что ко мне проявили неуважение.

Если бы тренер сказал прямо: "Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок". Тогда я бы заткнулся и ушел.

Надеюсь, что сборная Колумбии хорошо выступит на Кубке Америки и будет побеждать", — цитирует Хамеса Marca.

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