Хамес рассказал, будет ли праздновать свой возможный гол в ворота "Реала"

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Хамес рассказал, будет ли праздновать свой возможный гол в ворота "Реала"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", рассказал, будет ли он праздновать свой возможный гол в ворота "сливочных".

"Если забью, то гол праздновать не буду. В "Реале" ко мне хорошо относились, я много выиграл с командой, и это вопрос уважения. Я был здесь счастлив. Не испытываю негатива по отношению к Зидану. Просто хочу играть каждую неделю" - цитирует Хамеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сегодня "Бавария" сразится с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

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