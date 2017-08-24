Хамес рассказал на каких позициях он предпочитает играть

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Хамес рассказал на каких позициях он предпочитает играть

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес назвал предпочитаемые позиции на футбольном поле.

"Я могу играть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре. Здесь я предпочитаю выступать больше всего. Но решения принимает наставник команды Карло Анчелотти. Пока я буду играть на одной из этих трёх позиций, буду чувствовать себя счастливым человеком" - приводит слова Родригеса Sport1.

Напомним, что "Бавария" этим летом арендовала Хамеса у "Реала".

Читайте также: Лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением Хамеса. | http://soccernews.ru

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