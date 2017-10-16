Хамес рассказал о своей самой большой мечте

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Хамес рассказал о своей самой большой мечтеПолузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Колумбии Хамес Родригес рассказал о своей самой большой мечте.

"Моя самая большая мечта - выиграть кубок мира. Сделать это будет сложно, но это сон, нужно мечтать о больших вещах... Я хочу продолжить писать историю и я надеюсь, что мы сможем добраться до полуфинала. Я хочу отлично выступить на Чемпионате Мира", - цитирует 26-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, в сети появилось фото формы сборной Аргентины для Чемпионата Мира 2018-го года. | soccernews.ru

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