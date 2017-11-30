Хамес рассматривает вариант с уходом из "Баварии"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес рассматривает вариант с уходом из немецкого гранда, информирует испанская пресса.
Сообщается, что 26-летний хавбек вполне будет готов вернуться в мадридский "Реал", если тот изъявит желание разорвать арендное соглашение с чемпионом Германии, так как после увольнения Карло Анчелотти он больше не чувствует должной поддержки от тренерского штаба своей команды. При этом "сливочные" вполне могут пойти на такой шаг ввиду своего не самого удачного выступления в текущем сезоне.
Напомним, "Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2