Хамес рекомендовал "Реалу" подписать Мину

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Хамес рекомендовал "Реалу" подписать МинуПолузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес, нынешний сезон на правах аренды проводящий в мюнхенской "Баварии", рекомендовал своему клубу подписать своего партнера по национальной сборной Колумбии Йерри Мину.

Как информирует испанская пресса, 26-летний хавбек связывался с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, дабы обратить его внимание на перспективного игрока бразильского "Палмейраса". Однако королевский клуб не решился на приобретение игрока, который сегодня перешел в стан главного соперника "Реала" - каталонскую "Барселону".

Напомним, "Реал" достиг соглашения о первом летнем подписании. | soccernews.ru

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