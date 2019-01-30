Хамес решил покинуть "Баварию": названа причина
Колумбийский полузащитник мюнхенского "Баварии" Хамес Родригес хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Нико Ковачем, сообщает Bild.
По сведениям издания, колумбиец сообщил руководству "Баварии", что не останется в команде на следующий сезон, если Ковач продолжит тренировать клуб. Стоит отметить, что отношения между тренером и игроком являются напряженными с начала сезона.
"Бавария" арендовала Хамеса у "Реала" в 2017 году и следующим летом имеет право выкупить его за 42 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Баварию" 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11