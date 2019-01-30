Хамес решил покинуть "Баварию": названа причина

Колумбийский полузащитник мюнхенского "Баварии" Хамес Родригес хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Нико Ковачем, сообщает Bild.

По сведениям издания, колумбиец сообщил руководству "Баварии", что не останется в команде на следующий сезон, если Ковач продолжит тренировать клуб. Стоит отметить, что отношения между тренером и игроком являются напряженными с начала сезона.

"Бавария" арендовала Хамеса у "Реала" в 2017 году и следующим летом имеет право выкупить его за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Баварию" 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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