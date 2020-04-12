Хамес решил покинуть "Реал"

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Хамес решил покинуть "Реал"
Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес летом может перейти в ливерпульский "Эвертон", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист готов перебраться в английский клуб, чтобы вновь поработать под руководством Карло Анчелотти, который ранее тренировал "Реал". Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: У Хамеса есть четыре варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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