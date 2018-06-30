Хамес рискует пропустить матч против сборной Англии

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Хамес рискует пропустить матч против сборной Англии

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес рискует пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Англии.

Как сообщает El Mundo Deportivo, соответствующие опасения высказывают в колумбийской федерации футбола.

Отметим, что точный диагноз и сроки восстановления Хамеса станут известны в субботу.

Матч Колумбия - Англия состоится 3 июля в Москве на "Открытие Арене".

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