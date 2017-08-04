Хамес, Роббен, Нойер и Боатенг не помогут "Баварии" в матче за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии"

Целая группа футболистов "Баварии" пропустят матч за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает DW Sports.

По сведениям издания, в этом матче из-за травм не сыграют: вратарь Мануэль Нойер, защитники Джером Боатенг, Давид Алаба и Хуан Бернат, полузащитники Арьен Роббен, Тиаго Алькантара и Хамес Родригес.

Матч "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" состоится 5 августа в 21.30 мск.

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