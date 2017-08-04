Хамес, Роббен, Нойер и Боатенг не помогут "Баварии" в матче за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундарьен роббенхамес родригес

Хамес, Роббен, Нойер и Боатенг не помогут "Баварии" в матче за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии"

Целая группа футболистов "Баварии" пропустят матч за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает DW Sports.

По сведениям издания, в этом матче из-за травм не сыграют: вратарь Мануэль Нойер, защитники Джером Боатенг, Давид Алаба и Хуан Бернат, полузащитники Арьен Роббен, Тиаго Алькантара и Хамес Родригес.

Матч "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" состоится 5 августа в 21.30 мск.

Не пропустите: Нойер восстановился от травмы и вернулся к тренировкам. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов