Хамес Родригес хочет перебраться в английскую Премьер-лигу

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Хамес Родригес хочет перебраться в английскую Премьер-лигу

Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес заявил, что его привлекает возможность перехода в один из клубов английской Премьер-лиги.

"Я хочу перейти туда, где буду выходить на поле. Хочу быть там, где я буду счастлив, где меня будут любить. Я бы хотел поиграть в Англии, так как это сильнейший чемпионат.

В прошлом году я хотел уйти, но "Реал" меня не отпустил. Хотя я знал, что у меня не будет много шансов проявить себя", - приводит слова Родригеса Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Реал" оценивает хавбека в 20 миллионов евро. Интерес к Хамесу проявляют "Атлетико" и "Эвертон".

В минувшем сезоне 29-летний Родригес провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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