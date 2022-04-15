Хамес Родригес хочет вернуться в Европу

Теги хамес родригесатлетико мадрид

Хамес Родригес хочет вернуться в Европу

Фото: твиттер Хамеса\Автор неизвестен

Хавбек сборной Колумбии и "Аль-Райана" Хамес Родригес хочет вернуться в европейский футбол и, в частности, в Ла Лигу, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Хамес мечтает о переходе в мадридский "Атлетико", футболистом которого имел возможность стать еще летом 2019 года.

Он хочет осуществить этот трансфер грядущим летом.

Напомним, что ранее он уже выступал в Ла Лиге - в составе мадридского "Реала".

Отметим, что соглашение колумбийца с катарским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Хамес сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Также не пропустите: Рангник поделился мнением о нестабильной игре "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ваноли уже успел пропитаться "Спартаковским духом"

Ваноли уже успел пропитаться "Спартаковским духом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов