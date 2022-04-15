Хамес Родригес хочет вернуться в Европу

Фото: твиттер Хамеса\Автор неизвестен

Хавбек сборной Колумбии и "Аль-Райана" Хамес Родригес хочет вернуться в европейский футбол и, в частности, в Ла Лигу, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Хамес мечтает о переходе в мадридский "Атлетико", футболистом которого имел возможность стать еще летом 2019 года.

Он хочет осуществить этот трансфер грядущим летом.

Напомним, что ранее он уже выступал в Ла Лиге - в составе мадридского "Реала".

Отметим, что соглашение колумбийца с катарским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Хамес сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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