Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

По сведениям издания, футболисту не нравится английская погода, а также силовой футбол в английской Премьер-лиге. В связи с этим хавбек хочет перейти в мадридский "Атлетико", который ранее им интересовался.

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.