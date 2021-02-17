Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию
Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.
По сведениям издания, футболисту не нравится английская погода, а также силовой футбол в английской Премьер-лиге. В связи с этим хавбек хочет перейти в мадридский "Атлетико", который ранее им интересовался.
В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Хамеса с доплатой на Погба летом 2019 года. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|27
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18