Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию

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Хамес Родригес хочет вернуться в Испанию

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

По сведениям издания, футболисту не нравится английская погода, а также силовой футбол в английской Премьер-лиге. В связи с этим хавбек хочет перейти в мадридский "Атлетико", который ранее им интересовался.

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от обмена Хамеса с доплатой на Погба летом 2019 года. | http://soccernews.ru
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