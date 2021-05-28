Хамес Родригес исключен из состава сборной Колумбии

Теги колумбияхамес родригес

Хамес Родригес исключен из состава сборной КолумбииФото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес пропустит матчи Кубка Америки.

Также футболист не сыграет в ближайших играх квалификации ЧМ-2022 против команд Перу и Аргентины.

Игрок "Эвертона" был исключен из состава сборной Колумбии из-за неудовлетворительных физических кондиций.

В прошедшем сезоне АПЛ Хамес провел 23 игры, в которых сумел забить 6 голов и отдал четыре голвых передачи.

Также не пропустите: Гвардиола высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов

Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов