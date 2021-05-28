Хамес Родригес исключен из состава сборной Колумбии

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес пропустит матчи Кубка Америки.

Также футболист не сыграет в ближайших играх квалификации ЧМ-2022 против команд Перу и Аргентины.

Игрок "Эвертона" был исключен из состава сборной Колумбии из-за неудовлетворительных физических кондиций.

В прошедшем сезоне АПЛ Хамес провел 23 игры, в которых сумел забить 6 голов и отдал четыре голвых передачи.

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