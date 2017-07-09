Хамес Родригес может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Хамес Родригес может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Independent.

По сведениям издания, между клубами стартовали переговоры по трансферу 25 летнего футболиста сборной Колумбии.

Кроме того, "МЮ" отказались от идеи приобретения нападающего "Реала" Альваро Мораты.

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