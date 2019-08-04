Хамес Родригес может стать игроком "Марселя"

"Марсель" вступил в гонку за хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан готов расстаться с 28-летним игроком.

Ранее футболистом интересовались "Наполи" и "Атлетико".

В минувшем сезоне Родригес играл в аренде в "Баварии", в которой провел 28 матчей, забив 7 голов и сделав 6 ассистов.

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