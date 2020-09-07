Хамес Родригес перешел в "Эвертон"

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Хамес Родригес перешел в "Эвертон"

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перешел из мадридского "Реала" в ливерпульский "Эвертон", сообщает пресс-служба английского клуба.

"Эвертон" заплатил за футболиста 22 миллиона евро. Хавбек подписал с "ирисками" двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год. В "Эвертоне" Родригес воссоединился с тренером Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в "Реале".

29-летний Родригес выступал за "Реал" с 2014 года. Сдавался в аренду "Баварии". Ранее играл за "Энвигадо", "Банфилд", "Порту" и "Монако". За сборную Колумбии сыграл 71 матч и забил 22 гол. Трехлетний чемпион Португалии, двукратный чемпион Испании, двукратный чемпион Германии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка Германии, четырехкратный обладатель Суперкубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Лиги Европы, двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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