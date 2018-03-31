Хамес Родригес поделился ожиданиями от ЧМ-2018
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года.
"В "Монако" я играл постоянно, как и сейчас в "Баварии", поэтому это отличное время, чтобы приехать на Чемпионат Мира в хорошем ритме. Я на том же уровне, что и в 2014 году. Тогда я провёл хороший турнир, потому что регулярно играл в клубе" - цитирует Хамеса The Sun.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграет с Японией, Польшей и Сенегалом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Аугсбург
|28
|36
|10
|Герта
|28
|36
|11
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19