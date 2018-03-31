Хамес Родригес поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года.

"В "Монако" я играл постоянно, как и сейчас в "Баварии", поэтому это отличное время, чтобы приехать на Чемпионат Мира в хорошем ритме. Я на том же уровне, что и в 2014 году. Тогда я провёл хороший турнир, потому что регулярно играл в клубе" - цитирует Хамеса The Sun.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Колумбии сыграет с Японией, Польшей и Сенегалом.

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