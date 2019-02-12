Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему, сообщает Marca.

По сведениям издания, звёздный колумбиец дал понять, что не собирается продолжать карьеру в мюнхенском клубе и хотел бы вернуться на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее 27-летний футболист отклонил предложение от "Арсенала" в виду нежелания играть в АПЛ. Также у хавбека есть вариант с трудоустройством в "Ювентусе", но подобный сценарий он будет рассматривать только в случае, если "сливочные" попытаются избавиться от него.

Напомним, что "Бавария" имеет право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро. Опция действует до 15 июня 2019 года, после этого игрок автоматически возвращается в "Реал".

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