Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему, сообщает Marca.
По сведениям издания, звёздный колумбиец дал понять, что не собирается продолжать карьеру в мюнхенском клубе и хотел бы вернуться на "Сантьяго Бернабеу".
Ранее 27-летний футболист отклонил предложение от "Арсенала" в виду нежелания играть в АПЛ. Также у хавбека есть вариант с трудоустройством в "Ювентусе", но подобный сценарий он будет рассматривать только в случае, если "сливочные" попытаются избавиться от него.
Напомним, что "Бавария" имеет право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро. Опция действует до 15 июня 2019 года, после этого игрок автоматически возвращается в "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
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|12