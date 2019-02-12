Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему

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Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес принял громкое решение по своему будущему, сообщает Marca.

По сведениям издания, звёздный колумбиец дал понять, что не собирается продолжать карьеру в мюнхенском клубе и хотел бы вернуться на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее 27-летний футболист отклонил предложение от "Арсенала" в виду нежелания играть в АПЛ. Также у хавбека есть вариант с трудоустройством в "Ювентусе", но подобный сценарий он будет рассматривать только в случае, если "сливочные" попытаются избавиться от него.

Напомним, что "Бавария" имеет право выкупить Хамеса за 42 миллиона евро. Опция действует до 15 июня 2019 года, после этого игрок автоматически возвращается в "Реал".

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Весьма посредственный переоценённый футболист, который единожды выстрелил на Чемпионате мира 2014 года.

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Mutaloff
Mutaloff

Так может заявлять только человек,не следящий за футболом!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А теперь включи мозги если они у тебя есть: почему лучший бомбардир ЧМ 2014, купленный Реалом за 80 лимонов, почти не играл и отдан в аренду с правом выкупа в Баварию? Почему он играл в Баварии в основном только в матчах с проходными командами, и почему Бавария и не собирается его выкупать?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

и сыграл он в этом году аж 7 матчей!

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Mutaloff
Mutaloff

Это ты включи мозги!Сезоны 14/15 и 15/16 он отлётал с Реалом!В сезоне 16/17 была травма и пешеход Иско очнулся и забега вот и все!

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