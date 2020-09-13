Хамес Родригес прокомментировал свой переход из "Реала" в "Эвертон"
Хавбек "Эвертона" Хамес Родригес высказался о своем переходе в английский клуб.
Напомним, 8 августа футболист перешел из "Реала" в "Эвертон", заключив трехлетний контракт.
"Руководство клуба серьезно настроено на место в Лиге Чемпионов. Для меня это важно. Нужно стараться, чтобы пробиться в главный турнир Европы. Мы не должны допускать провалов", - цитирует Хамеса The Telegraph.
В минувшем сезоне футболист играл в 11 матчах, отметившись 1 голом.
А еще: Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах| http://soccernews.ru
главное
-
Финансовые войны на "Камп Ноу": новый тренер не может выгнать Суареса, Видаль нанимает юристов, а Фати нагуливает новые аппетиты!
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей
-
"Милан" выкупил Ребича у "Айнтрахта"
-
"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс"
Лента новостей
-
"Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче
-
Федотов признался, что ему неприятно, когда "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"
-
Хамес Родригес прокомментировал свой переход из "Реала" в "Эвертон"
-
Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария - в заявке на матч 3-го тура Лиги 1 с "Марселем"
-
Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"
-
Финансовые войны на "Камп Ноу": новый тренер не может выгнать Суареса, Видаль нанимает юристов, а Фати нагуливает новые аппетиты!
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
"Болонья" сделала предложение "Спартаку" по трансферу Понсе
-
Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей
-
"Сент-Этьен" добыл победу над "Страсбуром"
-
"Осасуна" победила "Кадис" в матче Примеры
-
"Ньюкасл" на выезде обыграл "Вест Хэм"
-
Клопп прокомментировал волевую победу "Ливерпуля" над "Лидсом"
-
Симеоне заболел коронавирусом
-
Джикия поделился ожиданиями от дерби против ЦСКА
-
АЕК Карреры проиграл "Олимпиакосу" в финале Кубка Греции
-
"Бордо" поборется за трансферную цель "Спартака"
-
РПЛ пока не дала разрешение на участие "Ротора" в матче с "Краснодаром"
-
Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах
-
"Милан" выкупил Ребича у "Айнтрахта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18