Хамес Родригес прокомментировал свой переход из "Реала" в "Эвертон"

Хавбек "Эвертона" Хамес Родригес высказался о своем переходе в английский клуб.

Напомним, 8 августа футболист перешел из "Реала" в "Эвертон", заключив трехлетний контракт.

"Руководство клуба серьезно настроено на место в Лиге Чемпионов. Для меня это важно. Нужно стараться, чтобы пробиться в главный турнир Европы. Мы не должны допускать провалов", - цитирует Хамеса The Telegraph.

В минувшем сезоне футболист играл в 11 матчах, отметившись 1 голом.

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