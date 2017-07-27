Хамес Родригес разошелся с женой

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Хамес Родригес разошелся с женой

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес развелся со своей женой Даниэлой Оспиной.

Супруги прожили в браке шесть лет и у них есть совместная дочь Саломея.

Стоит отметить, что Даниэла является сестрой голкипера "Арсенала" Давида Оспины. | http://soccernews.ru

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