Хамес Родригес разошелся с женой

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес развелся со своей женой Даниэлой Оспиной.

Супруги прожили в браке шесть лет и у них есть совместная дочь Саломея.

Стоит отметить, что Даниэла является сестрой голкипера "Арсенала" Давида Оспины. | http://soccernews.ru