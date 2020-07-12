Хамес Родригес решил покинуть "Реал"

Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес принял решение сменить клуб, сообщает El Pais.

По сведениям издания, футболист уже приступил к поискам новой команды. "Реал" не будет препятствовать хавбеку, но хочет получить за него около 20 миллионов евро. Интерес к колумбийцу проявляют "Милан", "Атлетико" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

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