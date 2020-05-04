Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом

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Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом

"Реал", возможно, не будет продавать полузащитника Хамеса Родригеса этим летом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, из-за нынешней ситуации с пандемией коронавируса мадридский клуб может продлить контракт с колумбийцев. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан готов дать шанс Родригесу проявить себя. 

Рыночная стоимость Хамеса - 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

А еще: "Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу| http://soccernews.ru
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