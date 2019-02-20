Хамес Родригес высказался о своем будущем

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Хамес Родригес высказался о своем будущем

Колумбийский полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес рассказал, что он хотел бы вернуться в мадридский "Реал".

"Мой контракт с "Баварией" действует до лета, поэтому до этого срока ничего не изменится. В Мадриде у меня есть все: дом, любящие меня люди, но я не могу сказать о своем будущем. Я скучаю по Мадриду, это правда", - приводит слова Родригеса Marca.

Напомним, что "Бавария" арендовала Родригеса у "Реала" на два года с правом выкупа за 42 миллиона евро. Впрочем, мюнхенский клуб, по всей видимости, откажется от возможности выкупа. Интерес к игроку проявляет "Ювентус".

27-летний Родригес выступал за "Реал" с 2013 по 2017 годы, провел за клуб 111 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 40 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

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