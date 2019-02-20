Хамес Родригес высказался о своем будущем
Колумбийский полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес рассказал, что он хотел бы вернуться в мадридский "Реал".
"Мой контракт с "Баварией" действует до лета, поэтому до этого срока ничего не изменится. В Мадриде у меня есть все: дом, любящие меня люди, но я не могу сказать о своем будущем. Я скучаю по Мадриду, это правда", - приводит слова Родригеса Marca.
Напомним, что "Бавария" арендовала Родригеса у "Реала" на два года с правом выкупа за 42 миллиона евро. Впрочем, мюнхенский клуб, по всей видимости, откажется от возможности выкупа. Интерес к игроку проявляет "Ювентус".
27-летний Родригес выступал за "Реал" с 2013 по 2017 годы, провел за клуб 111 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 40 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12