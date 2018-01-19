Хамес считает, что Мина может стать лучшим защитником в мире

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Хамес считает, что Мина может стать лучшим защитником в миреПолузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес расхвалил новичка "Барселоны" Йерри Мину.

Напомним, что футболисты вместе играют за сборную Колумбии.

"Барселона" угадала с приобретением Мины, и я очень рад за него. Он талантлив и будет очень полезен "Барселоне". Думаю, он удивит всех своей игрой и будет одним из лучших центральных защитников мира", - сказал он. 

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