Хамес сделал заявление по своему будущему

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Хамес сделал заявление по своему будущемуПолузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", сделал заявление по своему будущему.

"Я очень доволен этой победой в чемпионате Германии, и теперь я надеюсь выиграть больше трофеев, выступая в этой футболке", - приводит слова 26-летнего хавбека Calciomercato.

В нынешнем сезоне Хамес забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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