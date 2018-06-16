Хамес сможет сыграть против Японии
Полузащитник Хамес Родригес приступил к тренировкам в общей группе сборной Колумбии.
Как сообщает Caracol Radio, футболист сможет принять участие в первом матчей своей команды на Чемпионате Мира-2018.
Напомним, что 19 июня колумбийцы сыграют с Японией в Саранске.
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