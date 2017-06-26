Хамес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек намерен продолжить карьеру в Англии. Однако главным препятствием на пути трансфера колумбийца в стан "красных дьяволов" может стать желание королевского клуба продать своего игрока итальянскому "Милану", который готов предложить несколько большую сумму, нежели "Юнайтед". Кроме того, "сливочные" не исключают вариант, при котором они откажутся от продажи Хамеса в случае, если ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду таки покинет Мадрид.

Напомним, Карамбе уверен в переходе Мбаппе в "Реал". | soccernews.ru