Хамес стал автором уникального достижения

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес стал автором уникального достижения, сообщает Gracenote Live.

По информации источника, 27-летний хавбек - первый колумбиец в истории, которому удалось оформить хет-трик в матче Бундеслиги.

Напомним, что Хамес забил три гола в ворота "Майнца" в поединке 26-го тура немецкого первенства.

Всего в текущем сезоне звёздный футболист сыграл 23 матча за "Баварию", забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

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