Хамес сыграет против Бразилии

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Хамес сыграет против БразилииПолузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес сможет сыграть в матче отбора ЧМ-2018 против Бразилии.

Как рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман, игрок восстановился после травмы бедра.

"Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме", - сказал он.

Напомним, что матч пройдет сегодня. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Читайте: Хамес рассказал на каких позициях он предпочитает играть | http://soccernews.ru

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2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
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