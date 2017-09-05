Хамес сыграет против Бразилии

Полузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес сможет сыграть в матче отбора ЧМ-2018 против Бразилии.

Как рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман, игрок восстановился после травмы бедра.

"Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме", - сказал он.

Напомним, что матч пройдет сегодня. Начало - в 22:30 по московскому времени.

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