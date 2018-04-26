Хамес: "У "Реала" было два момента, и он забил дважды, мы же могли отличиться четыре или пять раз"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес подвел итог первому матчу 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы были довольно близки к нашей цели. Соперник имел два реальных шанса забить и он дважды отличился. У нас же было четыре или пять моментов, но мы не смогли их реализовать. Это то, что нас беспокоит. Но у нас есть еще неделя, чтобы сосредоточиться на ответной игре", - цитирует 26-летнего хавбека чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в текущем сезоне. | soccernews.ru