Хамес: "В мире больше не осталось классических десятых номеров"

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Хамес: "В мире больше не осталось классических десятых номеров"

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес считает своей проблемой повсеместный отказ от атакующих хавбеков.

"В мире больше не осталось классических десятых номеров. Восемь или десять лет назад все было по-другому. Тогда в каждой команде был атакующий хавбек. А теперь "десятки" играют на позиции нападающих или используются в качестве универсальных полузащитников. Сейчас в футболе высоких требования к тактике и "физике", - приводит слова Родригеса официальный сайт Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что "Бавария" собирается вернуть хавбека "Реалу", которому он принадлежит.

В этом сезоне Хамес провел за "Баварию" 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" намерена вернуть Хамеса в "Реал". | http://soccernews.ru

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