Хамес в шаге от перехода в новый клуб

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Хамес в шаге от перехода в новый клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком "Наполи", сообщает Marca.

По сведениям издания, спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джинтоли прибыл в испанскую столицу, чтобы закрыть трансфер звёздного колумбийца.

Ожидается, что о сделке стороны объявят уже сегодня. Её условия по-прежнему остаются неизвестными, поскольку "бланкос" и "партенопейцам" до сих пор не удалось согласовать некоторые вопросы.

Напомним, что 27-летний Хамес два последних сезона провёл на правах аренды в "Баварии". Этим летом он вернулся в "Реал", однако тренерский штаб команды не рассчитывает на него.

Не пропустите: "Наполи" не устраивают условия выдвинутые Икарди. | http://soccernews.ru
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