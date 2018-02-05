Хамес: "В таком гранде, как "Реал" ты подвергаешься большому давлению"

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес признал, что ему было непросто играть в мадридском "Реале".

"В таком гранде, как "Реал" ты подвергаешься большому давлению. Все смотрят на то, что ты говоришь или же чего не говоришь. Там ты должен учиться всему. У меня были уникальные сезоны в "Реале", я добивался больших успехов", - сказал он.

Напомним, что "Бавария" арендовала колумбийца на два года.

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