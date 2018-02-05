Хамес: "В таком гранде, как "Реал" ты подвергаешься большому давлению"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригес

Хамес: "В таком гранде, как "Реал" ты подвергаешься большому давлению"Хавбек "Баварии" Хамес Родригес признал, что ему было непросто играть в мадридском "Реале".

"В таком гранде, как "Реал" ты подвергаешься большому давлению. Все смотрят на то, что ты говоришь или же чего не говоришь. Там ты должен учиться всему. У меня были уникальные сезоны в "Реале", я добивался больших успехов", - сказал он.

Напомним, что "Бавария" арендовала колумбийца на два года.

Читайте: Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал" | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 21 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов