Хамес верит в силу "Баварии" перед матчами с "Реалом"



Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассуждает о предстоящем противостоянии с "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Нам не нужно думать о реванше за прошлогодний вылет из турнира. Два нынешних матча с "Реалом" это наш путь к финалу. Мы понимаем, что "Реал" совсем по-другому настраивается на Лигу Чемпионов, чем на матчи чемпионата Испании. Они покажут максимум в матчах с нами.

Но я верю, что мы можем провести две хорошие игры. На такой стадии турнира соперник уже не имеет значения, так как играть приходится с топ-клубом", - приводит слова Хамеса TZ.de.

Матчи между "Реалом" и "Баварией" состоятся 25 апреля и 1 мая.

Стоит отметить, что 26-летний Хамес принадлежит "Реалу", а за "Баварию" выступает на правах аренды.

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