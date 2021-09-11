Хамес вернулся в "Эвертон" после срыва перехода в "Истанбул"

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес вынужденно приехал в расположение английской команды.

30-летний футболист в ходе прошедшего трансферного окна пытался найти себе новый клуб, но не преуспел в этом.

В конце августа / начале сентября колумбиец был близок к переходу в "Истанбул", но в итоге сделка сорвалась.

В этом сезоне Хамес не сыграл за "Эвертон" ни одного матча. Его контракт с "ирисками" истекает в июне 2022 года.

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