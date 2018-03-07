Хамес вернулся в строй

Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня провел часть тренировки в общей группе. Напомним, что хавбек получил травму икроножной мышцы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (5:0).

В этом сезоне 26-летний Родригес провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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