Хамес вернулся в строй
Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист сегодня провел часть тренировки в общей группе. Напомним, что хавбек получил травму икроножной мышцы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (5:0).
В этом сезоне 26-летний Родригес провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17