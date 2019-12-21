Хамес восстановился после травмы

Теги реал мадридхамес родригес

Хамес восстановился после травмы

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к возвращению на поле.

Колумбиец полностью восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.

28-летний Хамес не играет с 22 октября. В текущем сезоне в его активе 1 гол и 1 ассист в 9 матчах.

Ближайший соперник "Реала" - "Атлетик" из Бильбао. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" состоится в воскресенье в 23:00 по московскому времени.

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