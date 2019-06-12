Хамес выбрал новый клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, звёздный колумбиец решил перейти в "Наполи".

Итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа, однако неизвестно, устроят ли подобные условия "Реал".

Ранее хавбек два сезона провёл в "Баварии", но мюнхенцы отказались выкупать его за 42 миллиона евро.

Хамес намерен воссоединиться с Карло Анчелотти, под руководством которого он играл в "Реале" и "Баварии".

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