Хамес выбрал новый клуб

Теги наполиреал мадридхамес родригескарло анчелоттитрансферы

Хамес выбрал новый клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, звёздный колумбиец решил перейти в "Наполи".

Итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа, однако неизвестно, устроят ли подобные условия "Реал".

Ранее хавбек два сезона провёл в "Баварии", но мюнхенцы отказались выкупать его за 42 миллиона евро.

Хамес намерен воссоединиться с Карло Анчелотти, под руководством которого он играл в "Реале" и "Баварии".

Не пропустите: "Реал" нацелился на хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов