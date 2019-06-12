Хамес выбрал новый клуб
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, звёздный колумбиец решил перейти в "Наполи".
Итальянский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа, однако неизвестно, устроят ли подобные условия "Реал".
Ранее хавбек два сезона провёл в "Баварии", но мюнхенцы отказались выкупать его за 42 миллиона евро.
Хамес намерен воссоединиться с Карло Анчелотти, под руководством которого он играл в "Реале" и "Баварии".
Не пропустите: "Реал" нацелился на хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Йович высказался о переходе в "Реал"
-
Президент "Реала": "Йович мечтал оказаться у нас"
-
"Звезды России" с Широковым и Сычевым обыграли команду УЕФА с Пиресом, Трезеге и Мориентесом
-
Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"
-
Сарри может продолжить работу в "Челси"
-
"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Арсенала"
-
Хамес выбрал новый клуб
-
В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20
-
1
Йович успешно прошёл медосмотр в "Реале"
-
Трансфер Пепе в "Ливерпуль" на грани срыва
-
Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии
-
Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ
-
1
ПСЖ может обменять Неймара на Коутиньо
-
Пьянич определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон рискует пропустить начало следующего сезона
-
Мбаппе отказался комментировать возможный уход в "Реал"
-
Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд
-
Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду
-
Черчесов объяснил, почему Чалов не сыграл со сборной Кипра
-
"Зенит" интересуется защитником "Торино"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32