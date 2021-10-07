Хамес выложил фото с Дэвидом Бекхэмом

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес встретился с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Судя по геолокации на фотографии, выложенной в инстаграме колумбийца, пересечься им удалось в Дохе, столице Катара.

"Приятно познакомиться, легенда", - написал Хамес в описании к опубликованному снимку.

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