Хамес выразил желание вернуться в "Реал"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригесфлорентино пересхулен лопетеги

Хамес выразил желание вернуться в "Реал"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес выразил желание вернуться в мадридский "Реал", который и владеет правами на него.

По сведениям Marca, в возвращении 26-летнего хавбека на "Сантьяго Бернабеу" заинтересован и новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги. Теперь, чтобы удовлетворить желания колумбийца и наставника своей команды президенту "сливочных" Флорентино Пересу предстоит достичь соглашения с чемпионом Германии о расторжении арендного соглашения по футболисту.

Напомним, "Реал" начал переговоры с Неймаром. | soccernews.ru

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