Хамес высказался о возвращении в "Реал"
Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен
Колумбийский хавбек "Эвертона" Хамес Родригес поделился информацией насчет своего будущего и высказался о возвращении в мадридский "Реал".
– Вы можете вернуться в "Реал"?
– Нет, не думаю. Мой цикл в "Реале" завершен, эта история не повторится.
Меня много спрашивают о том, где я буду играть. Я не знаю, это действительно довольно сложная ситуация. Посмотрим, что случится.
Я не хочу говорить "да" или "нет", потому что я ничего не знаю. Я хорошо и упорно тренируюсь. Я не знаю, что произойдет. Я не знаю, где буду играть. В футболе, как и в жизни, ничего нельзя предсказать.
Я усердно тренируюсь, хорошо готовлюсь, работаю для себя. Вот и все. Нужно думать о настоящем. Я тренируюсь ради всего, что ждет в будущем, – заявил колумбиец.
Напомним, что Хамес перешел из "Реала" в "Эвертон" летом 2020 года.
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