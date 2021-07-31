Хамес высказался о возвращении в "Реал"

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский хавбек "Эвертона" Хамес Родригес поделился информацией насчет своего будущего и высказался о возвращении в мадридский "Реал".

– Вы можете вернуться в "Реал"?

– Нет, не думаю. Мой цикл в "Реале" завершен, эта история не повторится.

Меня много спрашивают о том, где я буду играть. Я не знаю, это действительно довольно сложная ситуация. Посмотрим, что случится.

Я не хочу говорить "да" или "нет", потому что я ничего не знаю. Я хорошо и упорно тренируюсь. Я не знаю, что произойдет. Я не знаю, где буду играть. В футболе, как и в жизни, ничего нельзя предсказать.

Я усердно тренируюсь, хорошо готовлюсь, работаю для себя. Вот и все. Нужно думать о настоящем. Я тренируюсь ради всего, что ждет в будущем, – заявил колумбиец.

Напомним, что Хамес перешел из "Реала" в "Эвертон" летом 2020 года.

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