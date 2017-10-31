Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"

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Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес ещё не полностью адаптировался к игре немецкого гранда. 

"Я ещё не акклиматизировался в "Баварии" в спортивном аспекте. И это не происходит за два дня. Понятно, что я должен адаптироваться к новой жизни в Германии. Однако с каждым днём дела у меня в этом смысле обстоят всё лучше. Чувствую себя в Мюнхене отлично", - сказал он.

Напомним, что в немецком клубе Хамес играет на правах аренды.

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